Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,2759
  • 36,8335
  • 2979.69

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 12:33 |

Patlama anı kamerada! Gökyüzüne alevler yükseldi

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.