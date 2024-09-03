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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2024 Salı 15:15

Otopark çıkışında savcıya saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran Erol Gök'ün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Teslim olmasının ardından tutuklanan Gök, “Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı.” dedi.