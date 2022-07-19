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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:58

Osmangazi Köprüsü'nden 14 günde 757 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 4 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nden toplamda 757 bin 227 aracın geçtiğini açıkladı. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise 80 bin 624 araçla Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu.

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