Neolitik dönemin sır perdesi Şanlıurfa'da aydınlanıyor! 12 ören yerinde kazılar yapılacak

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Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin de aralarında bulunduğu 12 ören yerindeki kazılarla Neolitik dönemin gizemi çözülmeye çalışılacak.

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Göbeklitepe ve Karahantepe ören yerlerinde yapılan kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Necmi Karul, 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, dünyada geniş yankı uyandırdığını söyledi.

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Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerine Karahantepe'de de rastladıklarını söyleyen Karul, Şanlıurfa'da kazı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç ve Sefertepe'ye ek olarak Gürcütepe, Taşlıtepe, Harbetsuvan Tepesi, Ayanlar Höyük, Çakmaktepe, Yeni Mahalle, Kurttepesi, Nevali Çori'de de belirli bir plan dahilinde kazıların gerçekleştirileceğini söyledi.

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Prof. Dr. Karul, baraj gibi gerekçelerle yapılan kurtarma kazılarının haricinde dünyada eş zamanlı olarak aynı bölgede kolay kolay kazı yapılmadığına da dikkati çekti.

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Prof. Dr. Karul, Neolitik döneme ilişkin 12 ayrı ören yerindeki kazıların önemli bir tarihi hizmet olacağını belirterek şunları söyledi:

"Karahantepe'nin yeri, boyutları açısından biraz daha farklı. Birbirleriyle eş zamanlı kullanılmış yerler, günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen mekanlar, 1500 yıl boyunca kullanımı devam etmiş yerler. Birkaçında kazılara başlandı. Çok kısa sürede Göbeklitepe ve Karahantepe'den hiç bilmediğimiz kalıntılara rastladık. Şanlıurfa'nın Neolitik çağdaki yerleşimcileri burada çok renkli bir dünyanın olduğunu, çok zengin bir yaşam biçimine sahip olduklarını gösterdi."

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Farklı ülkelerden bilim adamlarının Şanlıurfa'daki kazılara katılmasının planlandığını söyleyen Karul, "Bu kazıları farklı uluslardan ve farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının yapacak olması da büyük önem taşıyor. Yakın gelecekte buradaki kazıların sonuçlarının sadece kalıntılar ve kazılarda elde edilecek görsellerle değil de elde edilen bilgilerle de kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edeceğinden eminiz" dedi.

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"NEOLİTİK ÇAĞIN MERKEZİ OLACAK"

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa'yı Neolitik çağ anlamında dünyanın en zengin bölgelerinden birisi olarak nitelendirdiklerini söyledi.

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Kazıların uzun yıllar devam ettirilmesinin hedeflendiğini anlatan Uludağ, "12 tepede kazılar devam edecek, bu kazılara dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı dahil olacak. Şanlıurfa bu anlamda Neolotik çağın dünyadaki merkezi haline dönüşmüş olacak. Bu ören yerlerinde çıkarılacak nitelikli eserler de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek."

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TURİZMCİLER İÇİN ALTERNATİF

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar, kültür ve tarih turlarına ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

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Kent turizminde Göbeklitepe'nin önemli bir lokomotif haline geldiğini söyleyen Yaşar, yeni ören yerlerinin yerli ve yabancı turistler için alternatif bir rota oluşturacağını belirtti.

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Yeni ören yerlerinin kente katma değerinin fazla olacağını söyleyen Yaşar, "Bu bölgeleri turizmciler olarak yeterince kullanamıyorduk. Dolayısıyla burası da şehrimize gelen misafirlerimize alternatif bir tur ve güzergah olacak. Bu da şehrin ve bölgenin ekonomisine ciddi katkı sunulması demektir. Bundan, otel de acenteler de restoranlar da taşımacılık yapanlar da herkes faydalanacak" şeklinde konuştu.

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