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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:08

Neolitik dönemin sır perdesi Şanlıurfa'da aydınlanıyor! 12 ören yerinde kazılar yapılacak

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