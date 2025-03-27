Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0112
  • 41,2604
  • 3710.47

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 16:05 |

NATO Amfibi Görev Kuvveti tatbikatı başladı! Komutası ilk kez Türkiye'de olacak

NATO'nun her yıl icra ettiği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatı olarak değerlendirilen ve Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacağı Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde başladı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.