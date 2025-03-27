NATO Amfibi Görev Kuvveti tatbikatı başladı! Komutası ilk kez Türkiye'de olacak

NATO'nun son yıllardaki en büyük deniz tatbikatına Türkiye, İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan yaklaşık 4 bin kadar asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları katılıyor.