'Narkoçelik-21' operasyonlarında 266 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.
EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklamayla en yüksek tutuklama oranına ulaşıldığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren valiliği, başsavcılığı ve polisi tebrik etti.
Vali Köşger: "Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu çeteleri ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, rekor tutuklamanın yapıldığı operasyondan dolayı ekipleri tebrik etti.
Köşger, açıklamasına şöyle devam etti:
"Operasyonla Adana'daki 12 farklı uyuşturucu suç çetesinin faaliyetleri tespit edildi ve bu çeteler tamamen çökertildi. Ayrıca ülke tarihimizde, tek bir operasyonda en çok tutuklama oranına ulaşıldı ve yüzde 95'lik bir başarı ile yakalanan 282 şüpheliden 266'sı tutuklandı. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Adana'da da gençlerimizin sağlığını tehdit ederek ülkemizin geleceğini karartmaya çalışanlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."