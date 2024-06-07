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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 13:04

'Narkoçelik-21' operasyonlarında 266 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğünce son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-21' operasyonlarında 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınan 282 şüpheliden 266'sının tutuklandığını bildirdi.

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