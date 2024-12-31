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Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 13:55 | Yakup Sönmez

MSB paylaştı! Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

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