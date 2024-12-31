MSB paylaştı! Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak." ifadelerine yer verildi.