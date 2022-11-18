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Eklenme tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 15:22

MSB paylaştı! LHD ANADOLU'da bir ilk gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gururlandıran kareleri sosyal medyadan 'Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.' notuyla paylaştı.

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