MSB paylaştı! LHD ANADOLU'da bir ilk gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz.
Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.
Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.
17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Mart ayında törenle Türk bayrağı çekilmişti.