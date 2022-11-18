MSB paylaştı! LHD ANADOLU'da bir ilk gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.

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Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.