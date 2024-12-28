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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 17:14 |

MSB açıkladı! 2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında terörle mücadele çalışmaları kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere 3 bin 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hudut güvenliği çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada ise '60 bin personelimizin görev yaptığı hudutlarımızda 2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95 bin 340 kişi hududu geçemeden engellenmiş, 13 bin 830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

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