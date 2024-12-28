MSB açıkladı! 2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

2024 yılında icra edilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünde terörle mücadele ve hudutlardaki faaliyetlere yer verilerek, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği operasyonlarla 2024 yılında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe vurmuş olup, bu kapsamda terörle mücadelede 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1330 mağara, sığınak imha edilmiş, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir. Yıl içerisinde 107 terörist teslim olmuştur. Terör belasını asil milletimizin gündeminden tamamen çıkarmak ümidiyle çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.