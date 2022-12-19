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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:43

Milli Savunma Bakanlığı görüntüler paylaştı! Eksi 25 derecede vatan nöbeti

Mehmetçik, zorlu arazi koşulları ve soğuk havaya rağmen, sınır hattı ve ötesinde görevini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

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