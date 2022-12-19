Milli Savunma Bakanlığı görüntüler paylaştı! Eksi 25 derecede vatan nöbeti

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına inerken en soğuk gece, eksi 25 ile İkiyaka Dağları'ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde yaşandı.

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Yapılan hazırlıklarla tüm hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiği, düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, operasyonların da artan tempoda sürdüğü kaydedildi.