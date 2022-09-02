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Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 12:29

Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 kokpitinde! İşte o anlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da eşlik ettiği üçlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

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