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Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:09

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı! Film sahnesi değil gerçek

Mersin'de 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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