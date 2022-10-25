Mersin'de PKK/KCK-YPG operasyonu başlatıldı! Görüntüleri yayınlandı

Bu kapsamda, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M, A.E.Ş, A.I, S.S. ve S.N'nin, örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları bulundu.

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Çalışmalarda, şüphelilerden A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K'nin, Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.