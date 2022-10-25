  • $18,6119
  • 18,3668
  • 984.285
  • 3994.05

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 09:42

Mersin'de PKK/KCK-YPG operasyonu başlatıldı! Görüntüleri yayınlandı

Mersin'de, 15 terör örgütü PKK/KCK-YPG şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.