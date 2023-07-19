  • $26,932
  • 30,2465
  • 1712.93
  • 6384.75

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:59

Meksika donanmasına ait yelkenli eğitim gemisi 'Cuauhtemoc', İstanbul Sarayburnu'na ulaştı

Meksika hükümetince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak gönderilen yelkenli eğitim gemisi 'Cuauhtemoc', İstanbul Sarayburnu Limanı'na ulaştı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.