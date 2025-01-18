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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:38 |

Mehmetçikten Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine keskin nişancı eğitimi verildi.

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