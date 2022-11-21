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Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:26

Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na 'KBRN' kalkanı! Turnuva süresince görev yapacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol alıyor.

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