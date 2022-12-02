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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 12:48

Mehmetçik, yerli silah ve teçhizatlarla vatan nöbetinde! Suriye sınırından kareler

Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan Suriye hattında görev yapan Mehmetçik, yerli üretim silah, teçhizat ve sistemlerle vatan nöbeti tutuyor.

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