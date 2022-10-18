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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 17:09

Mehmetçik 'Ateş Serbest-2021'de gövde gösterisi yaptı! Hedefler tam isabetle vuruldu

TSK'nın ateş gücünün sergilendiği 'Ateş Serbest- 2022' faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

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