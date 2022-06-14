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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 11:51

'Mavi Vatan'ın mayın avcıları daima göreve hazır

Erdek ilçesinde konuşlu Mayın Filosu Komutanlığı, deniz ulaşımı için büyük bir tehdit unsuru olabilen deniz mayınlarının tespit ve imhasında önemli görevler icra ediyor.

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