  • $33,0358
  • 35,9596
  • 2545.99
  • 11056.6

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 13:51

Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odası! 15 Temmuz gecesindeki gibi duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin 15 Temmuz 2016'da geride bıraktığı izler, üzerinden geçen 8 yılda olduğu gibi korunuyor.