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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 16:55

Marmaray bir günde 743 bin 596 yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirterek, 'Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.' ifadesini kullandı.

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