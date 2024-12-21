Marmaray bir günde 743 bin 596 yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.