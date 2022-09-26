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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:07

Marmara ve Ege denizlerinden çıkarıldı! Tam 12 bin metrekare

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin paydaş olduğu 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi' kapsamında, 2 yılda 12 bin metrekare hayalet ağ Marmara ve Ege denizlerinden çıkarıldı.

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