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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 17:03

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü! Ahlat kutlamalara hazırlanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 953. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor.