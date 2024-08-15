Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü! Ahlat kutlamalara hazırlanıyor

Herkesi kutlamalara katılmaya davet eden Vali Karaömeroğlu, şunları kaydetti:





"Bu sene Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayacağız. Hazırlıklarımız, Okçular Vakfı ve İçişleri Bakanlığı mihmandarlığında son sürat devam ediyor. Her şey geçmiş yıllardan çok daha renkli ve güzel olacak. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Tüm misafirlerimizi de Ahlat'a bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da katılacağını beyan etti, heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz."