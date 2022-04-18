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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:14

Kuzey Irak'ta 'Pençe-Kilit' harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan 'Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, 'Hava unsurlarıyla desteklenen komandolar karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız da hedefleri tam isabetle vurdu' dedi. Milli Savunma Bakanı; Birinci safhada belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini belirtti.

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