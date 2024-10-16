Kurtuluş Savaşı döneminden kalma! Siperler gün yüzüne çıktı

Arkeolojik yöntemlerle ile kazılan siper yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Yine dönemin askeri yazışmaları, uydu görüntüleri ve dron araçlarıyla yapılan çalışmalarda Sarayköy'ün Tosunlar Mahallesi'nde iki siper daha keşfedildi.

Tripolis Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalar sırasında önemli bir buluntuları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Duman, "Kentin kuzeyinde yer alan Tiyatro Tepesi'nin mevkisinde Milli Mücadele dönemine, 1920-1922 yıllarına ait siperler tespit edildi. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki siperler bulduk. Direkt toprağa kazılarak yaklaşık 1 buçuk metre derinliğinde, 80 santimetre genişlikte ve 200 metre uzunluğunda toplam kapladığı alan ise 4 bin 200 metrekare civarında" dedi.