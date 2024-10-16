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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:17

Kurtuluş Savaşı döneminden kalma! Siperler gün yüzüne çıktı

Denizli'de Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda antik kent ve Sarayköy ilçesinde Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siperler buldu.

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