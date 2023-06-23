  • $25,5458
  • 27,7739
  • 1574.29
  • 5561.33

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 11:55

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

'Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Elazığ'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.