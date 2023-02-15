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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:07

Kızılay Market depremzedelerin hizmetine açıldı! Bin metrekare büyüklüğünde

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremler sonrası Karaman'da Kızılay tarafından depremzedelerin giyim ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması için bin metre kare büyüklüğünde Kızılay Market açıldı.

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