Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirttiği Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi.

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İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında başlamıştı.

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Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi'nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.

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Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıktığı görülüyor.

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Öte yandan avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.

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Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarının son hali havadan dron ile görüntülendi.

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