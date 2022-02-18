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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 13:36

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın incisi olan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

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