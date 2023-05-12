Kız Kulesi düzenlenen ışık gösterileri ile yeniden açıldı! Restorasyonu 2 yıl sürdü

2 / 16



Binlerce İstanbullu bu ana tanıklık etmek için Salacak sahiline akın etti. 2 yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbulluların ziyaretine açılan Kız Kulesi'nin açılışındaki ışık ve lazer şovu İstanbulluları adeta mest etti. Birçok kişi bu tarihi anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.