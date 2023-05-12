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Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 10:24

Kız Kulesi düzenlenen ışık gösterileri ile yeniden açıldı! Restorasyonu 2 yıl sürdü

Üsküdar'da Kız Kulesi 2 yıl süren restorasyon sürecinin ardından düzenlenen ışık gösterileri ile yeniden açıldı.

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