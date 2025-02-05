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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2025 Çarşamba 15:47 |

Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü! İşte ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı.

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