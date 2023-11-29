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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:37

Kış lastiğinde ‘tarih' uyarısı! İkinci el lastik kullanımında dikkat

Kış lastiğinde 1 Aralık itibariyle kullanım zorunluluğu başlıyor. Kar yağışı olmadan da kış lastiğinin kullanılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, ikinci el lastik kullanımında dikkat edilecek hususlar ve bir lastiğin en fazla 5 yıl kullanılması gerektiğini vurguluyor.

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