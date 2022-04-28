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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:30

Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra camilerde ibadet ve duayla idrak edildi.

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