Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi

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AYASOFYA CAMİİ

İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

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Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi. İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

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KARAMAN Karaman'da Aktekke Camisi'ne gelen vatandaşlar "bin aydan daha hayırlı" olarak bilinen Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dua etti.

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KIRŞEHİR Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Camisi'nde program düzenlendi.

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KİLİS Kilis'te vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti.

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KIRIKKALE Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

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MALATYA Malatya'nın Darende ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Yeni Cami'de program düzenlendi.

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UŞAK Uşak'ta vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti.

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ANTALYA Antalya'da vatandaşlar Akdeniz Üniversitesi Camiinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılarak namaz kılıp, dua etti.

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BİLECİK Bilecik'te Kadir Gecesi dolayısıyla Kayı Boyu Camii'nde program düzenlendi.

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NİĞDE Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Caminin içine sığmayan vatandaşlar, ibadetlerini avluda eda etti.

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KONYA Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

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ANKARA Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Ankara'da da ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Ankara'da birçok vatandaş Kocatepe Camisi'nde namaz kılıp dua etti.

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SAKARYA Sakarya'da tarihi Orhan Gazi camisinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazının ardından ziyarete açıldı.

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İSTANBUL İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

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HAKKARİ Hakkari'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti. Ulu Cami'de düzenlenen programda tüm İslam alemi ile yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri için dua edildi.

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MERSİN Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

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