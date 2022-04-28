Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi

AYASOFYA CAMİİ
İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.
Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi. İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.
KARAMAN
Karaman'da Aktekke Camisi'ne gelen vatandaşlar "bin aydan daha hayırlı" olarak bilinen Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dua etti.
KIRŞEHİR
Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Camisi'nde program düzenlendi.
KİLİS
Kilis'te vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti.
MALATYA
Malatya'nın Darende ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Yeni Cami'de program düzenlendi.
UŞAK
Uşak'ta vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti.
ANTALYA
Antalya'da vatandaşlar Akdeniz Üniversitesi Camiinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılarak namaz kılıp, dua etti.
NİĞDE
Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Caminin içine sığmayan vatandaşlar, ibadetlerini avluda eda etti.
KONYA
Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
ANKARA
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Ankara'da da ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Ankara'da birçok vatandaş Kocatepe Camisi'nde namaz kılıp dua etti.
SAKARYA
Sakarya'da tarihi Orhan Gazi camisinde Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazının ardından ziyarete açıldı.
HAKKARİ
Hakkari'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti. Ulu Cami'de düzenlenen programda tüm İslam alemi ile yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri için dua edildi.
MERSİN
Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.