Kentin birkaç aylık suyu kaldı! Valilik ikinci bir emre kadar su verme işlemini durdurdu

"KARARA SAYGI DUYUYORUZ"





Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci de Bolu Valiliği'nin kararına saygı duyduklarını belirtti.





Cebeci, "Valiliğin aldığı bir karar var. Bizim de sulayacak topraklarımız var ama ilk önce insan sağlığı önemli. Bizim Bolu'da patates, mısır gibi ürünlerin sulama ihtiyacı bitti gibi. Tabii ki bazı ürünlerimizin sulama ihtiyacı var. Valiliğimizin aldığı karara saygı duyuyoruz. Çok zarar göreceğini zannetmiyorum. Bostanlarımız, ahududu, böğürtlen böyle şeylerin suya ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Onlar da kendi dere yataklarından gelen sularla ihtiyaç karşılaşacağını düşünüyorum. Patates sökümü başladı. Silajlık mısır, arkasından dane mısıra gireceğiz. İşte buğday, arpayı toplamıştık. Allah nasip ederse patates, danelik mısır, silajlık mısır kaldı." dedi.