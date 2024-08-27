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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:12

Kentin birkaç aylık suyu kaldı! Valilik ikinci bir emre kadar su verme işlemini durdurdu

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, yüzde 35'e düştü. 4 aylık içme-kullanma suyu kalan barajda valilik tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu.