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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:09

Kayseri'de 'Erciyes-2023 Tatbikatı' tamamlandı! Heyecanlandıran kareler

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen ve gece başlayan 'Erciyes-2023 Tatbikatı' hava indirme operasyonuyla sona erdi.

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