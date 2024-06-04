Kayseri'de eğitim uçağı düştü! İki pilot şehit oldu

Uçağın başlangıç eğitim için kullanılan bir uçak olduğu öğrenildi.

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KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA





Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.