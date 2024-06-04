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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 13:33

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! İki pilot şehit oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğradı için düştü.

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