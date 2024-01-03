Katil İsrail Salih el-Aruri'yi şehit etti... Beyrut'ta Hamas ofisine kanlı saldırı

İsrail ordu radyosunda yer alan ve adı açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürüldü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıda Hamas ofisi ile bina önünde bulunan park halindeki araçların 2 füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıda Hamas ofisi ile bina önünde bulunan park halindeki araçların 2 füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

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NNA'nın daha önce geçtiği haberde de İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.