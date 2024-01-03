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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 01:25

Katil İsrail Salih el-Aruri'yi şehit etti... Beyrut'ta Hamas ofisine kanlı saldırı

İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin şehit edildiği bildirildi.

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