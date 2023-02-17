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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 12:35

Kardeş ülke Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta çadır kent kurdu

Azerbaycan görevlileri, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde zarar görenler için Kahramanmaraş'ta çadır kent oluşturdu.

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