Kardeş ülke Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta çadır kent kurdu

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Hüseynov, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:





"Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın 720 kişilik arama kurtarma ekibi şu an Kahramanmaraş'ta görev yapıyor. Şu ana kadar 760 çadır kuruldu ve devamında da kurmaya devam ediyoruz. Çadırların yemeklerini de biz veriyoruz. Çadırlarımız 6 kişilik, içlerinde odun sobası mevcut, elektrik var. İçinin yatakları ve diğer tüm ekipmanları tarafımızdan verilecek. Türkiye bizim kardeşimiz. Biz elimizden gelen her şeyi yapalım ki kardeşlerimizin yaralarına merhem olalım."