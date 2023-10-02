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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 10:33

Karabiga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi Söğütyalı mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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