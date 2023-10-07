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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 12:01

Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele edecekler! Samuray arıları doğaya salındı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda üretilen Çin menşeli samuray arılarını doğaya salmaya başladı.

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