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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 14:34

Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşecek! İki çift köprü ve iki üstgeçit tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek Yolu'nda Kahta-Eceler mevkisinin resmi açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini belirterek, 'Proje tamamlandığında seyahat süresi 25 dakikaya düşecek. Yıllık 953 milyon lira tasarruf edeceğiz.' ifadesini kullandı.

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