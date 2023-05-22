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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:32

Kahramanmaraş'ta konutlar hızla yükseliyor

İlk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çadır kent ve konteyner kentlerde kalan afetzede vatandaşlara teslim edilecek kalıcı konutların inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

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