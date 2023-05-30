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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 12:33

Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıların güvenliği bekçilere emanet

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yıkılan işletme ve dükkanların yerine kurulan konteyner çarşıların güvenliğini çarşı ve mahalle bekçileri sağlıyor.

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