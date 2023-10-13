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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 14:51

Kahramanmaraş EXPO 2023'e kapılarını açıyor! 3 ay açık kalması planlanıyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e yarın kapılarını açıyor.

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