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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:37

Kadıköy'de ve bazı metro istasyonlarında çöpler toplanmadı! Esnaf ve vatandaşlar kokudan şikayetçi

Kadıköy'de ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya neden oldu.

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