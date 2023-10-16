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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:39

Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Maça'! zorlu operasyon bölgelerine paraşütle inecek

Jandarma timlerinin operasyonlarında önemli rol üstlenen köpekler, zorlu dağ ve kara yolundan ulaşmanın olanaksız olduğu yerlere, aldıkları eğitimle artık paraşütle de inebilecek.

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