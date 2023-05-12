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Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 17:00

Jandarma ekipleri Ahıska Türkleri için etkinlik düzenledi

Elazığ'da jandarma, Suriye'de görevlendirilen personele moral vermek için ördükleri çorap ve bereleri gönderen Ahıska Türkleri için etkinlik gerçekleştirdi.

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