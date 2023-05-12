Jandarma ekipleri Ahıska Türkleri için etkinlik düzenledi

1 / 8



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan tahliye edilerek Valilik koordinasyonunda Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.