işte böyle eğitiliyorlar! TSK'nın göz bebeği 'bordo bereliler'

Muharebe alanında yaralıya sıhhi müdahale uygulamalarının sahada yaşanan taktik durum, zaman, kısıtlı malzeme ve tahliye imkanlarındaki zorluklar nedeniyle sivil sağlık öğretileriyle farklılıklar taşıdığına dikkati çeken bordo bereli personel, "Sivil bir ortamda yaralının olay bölgesinden hareket ettirilmeden yaralıya müdahaleye başlanması birinci öncelik olarak kabul edilmesine karşın, askeri öğretilerde bölgede riskin süreklilik arz etmesinden dolayı ikinci bir yaralanmanın önüne geçilmesi için yaralı personelin müdahale yapılmadan emniyetli bir alana çekilerek müdahalesine burada başlanması gerekmektedir." diye konuştu.