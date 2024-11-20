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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 09:29

işte böyle eğitiliyorlar! TSK'nın göz bebeği 'bordo bereliler'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en seçkin birliği olan ve halk arasında 'bordo bereliler' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, aldığı 'paramedik' seviyesindeki eğitim sayesinde adeta hayat kurtarıyor.