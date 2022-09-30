  • $18,5527
  • 18,261
  • 998.017
  • 3161.45

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:40

İşte 17 ilde yapılacak olan sosyal konutların projeleri! İlk görüntüler ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. “İlk Evim” projesiyle ilgilin yeni görsellerde, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.