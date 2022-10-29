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Eklenme tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:01

İşte 16 maddelik 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi! Başkan Erdoğan duyurdu

BAşkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. AK Parti tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı'nın vizyon belgesinin tanıtım sitesi ise erişime açıldı. İşte 16 farklı başlığın yer aldığı vizyon belgesinden detaylar...

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