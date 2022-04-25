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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:01

İstanbul-Sofya Ekspresi yeniden yola çıkıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine 2 yıldır ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bugün yeniden yolcularıyla buluşuyor. Peki, İstanbul-Sofya tren seferleri 2022 ne zaman başlıyor? İstanbul-Sofya tren seferleri kalkış saati ve ücreti ne kadar? İstanbul - Sofya tren seferleri nerelerden geçiyor? İşte detaylar...

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